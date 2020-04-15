Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

Вадим Карасев

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Помимо рекордных скидок, которые достигают 10-11 долларов к стоимости марки Brent, саудовская Saudi Aramco предложила покупателям из Европы и Азии отсрочку по платежам сроком на 90 дней.

Оформляться такая скидка будет через саудовские банки. В новое соглашение включат вексель, который позволяет заплатить через 90 дней после получения товара.

В настоящее время стоимость Brent опустилась до 28 долларов за баррель. Снижение, несмотря на сделку 23 стран в формате ОПЕК+, произошло на фоне неопределенности по поводу общего сокращения добычи в мире и резкого превышения предложения над спросом. Также трейдеры опасаются, что через несколько недель добываемую нефть станет негде хранить.

При сохранении такой цены Saudi Aramco будет поставлять нефть по цене 17-18 долларов за баррель. Российский сорт Urals в Европе 14 апреля продавался по стоимости 16 долларов за баррель. Этот уровень уже лишает нефтяные компании какой-либо прибыли и в десятки раз сокращает доходы в российский бюджет. Саудовская отсрочка заставит продавать Urals еще дешевле, чтобы выдержать конкуренцию, или же пообещать покупателям такие же условия.

Ценовая война России и Саудовской Аравии началась после провала переговоров по сделке ОПЕК+ в начале марта. После этого Эр-Рияд объявил о резком увеличении добычи и рекордных скидках покупателям. В начале апреля стороны договорились о снятии с рынка 9,7 миллиона баррелей, причем Москва согласилась взять на себя максимальные обязательства.

Эксперты Bloomberg расценили сделку как провал России. С ними согласился совладелец «Лукойла» Леонид Федун, сравнивший договор с «унизительным Брестским миром». В свою очередь, глава «Газпром нефти» Александр Дюков назвал новое соглашение выгодным для всех вариантом, а долю России — пропорциональной.