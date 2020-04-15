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Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войныФото: Maxim Shemetov / Reuters

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.

Компания заявила, что не планирует вводить дополнительные льготы для своих покупателей, о возможности которых ранее сообщали СМИ.

«Вопреки недавним сообщениям в СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты при продаже нефти», — приводит агентство сообщение компании.

Ранее 15 апреля сообщалось, что Saudi Aramco предложила покупателям — нефтеперерабатывающим заводам из Азии и Европы — возможность отсрочки по платежам за поставляемое топливо. Технически сделки якобы предлагалось оформлять в виде кредитов от саудовских банков.

Ценовая война на нефтяном рынке началась после того, как 6 марта участники соглашения ОПЕК+, среди которых была Россия, не смогли договориться о ее продлении и дальнейшем снижении объемов добычи. После этого Саудовская Аравия снизила цены на апрель для своих покупателей. Это привело к заключению новой сделки 12 апреля с участием дополнительных стран.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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