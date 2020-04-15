СБУ разоблачила миллионные хищения при закупках в Укрзализныце

Алексей Вольцев

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения государственных средств во время тендерных закупок запасных частей для подвижного состава железной дороги.Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.«По версии следствия, в 2018 году одному из стратегических предприятий в структуре АО «Укрзализныця» необходимо было закупить 28 комплектов аккумуляторных батарей для тепловозов. Два проведенных тендера определили победителей и две компании поставили предприятию продукцию соответственно 13 и 15 комплектов батарей на общую сумму почти 10 млн гривен. Такую продукцию в Украину импортирует один официальный представитель зарубежного производителя, у которого две фирмы-посредника и приобрели товар. Коммерсанты в сговоре с должностными лицами структурного подразделения Укрзализныци безосновательно завысили их стоимость и после оплаты вывели бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки», - говорится в сообщении.Отмечается, что по заключению судебно-экономической экспертизы сумма причиненных государству убытков составляет свыше 2 миллионов гривен.Поставленная Укрзализныце продукция также уже имела жалобы на её качество от других покупателей. Поэтому использование аккумуляторных элементов могло привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновению чрезвычайных происшествий, в частности аварийных ситуаций с подвижным составом.В настоящее время в рамках уголовного производства руководителю отдела закупок госпредприятия объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.Проверяется информация о других должностных лицах, возможно причастных к противоправной деятельности.