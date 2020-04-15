СБУ заявила о разоблачении преступной группы, причастной к терактам в разных областях Украины

Влада Некрасова

Служба безопасности Украины в Днепре разоблачила и ликвидировала деятельность организованной преступной группировки, члены которой причастны к совершению терактов в различных регионах Украины, сообщила пресс-служба СБУ. Во время обысков, у задержанных нашли арсенал оружия."По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по кличке "Ариец". Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц", - отметили в СБУ.Свою деятельность задержанные координировали с подконтрольными российским спецслужбам представителями криминальных кругов РФ. Для планирования и согласования преступных действий главари ОПГ встречались с российскими кураторами на территории России, стран ЕС и Ближнего Востока.Следствие установило, что участники группы причастны к совершению около 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. В частности, они минировали и поджигали жилые и коммерческие здания, в которых находились люди."Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями в отношении объектов нападений и пострадавших лиц. Также выявлено почти 200 тысяч гривен, свыше 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро, полученных преступным путем. Изъятые средства поражения и предметы направлены на экспертизу", - добавили в СБУ.Уголовное производство открыли по ст. 258 (террористический акт) УК Украины. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.Сейчас правоохранители пытаются установить и привлечь к ответственности всех участников преступной группы. Также проверяют информацию о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.