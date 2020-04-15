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СБУ заявила о разоблачении преступной группы, причастной к терактам в разных областях Украины

СБУ заявила о разоблачении преступной группы, причастной к терактам в разных областях Украины
Служба безопасности Украины в Днепре разоблачила и ликвидировала деятельность организованной преступной группировки, члены которой причастны к совершению терактов в различных регионах Украины, сообщила пресс-служба СБУ. Во время обысков, у задержанных нашли арсенал оружия.

"По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по кличке "Ариец". Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц", - отметили в СБУ.

Свою деятельность задержанные координировали с подконтрольными российским спецслужбам представителями криминальных кругов РФ. Для планирования и согласования преступных действий главари ОПГ встречались с российскими кураторами на территории России, стран ЕС и Ближнего Востока.
Следствие установило, что участники группы причастны к совершению около 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. В частности, они минировали и поджигали жилые и коммерческие здания, в которых находились люди.

"Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями в отношении объектов нападений и пострадавших лиц. Также выявлено почти 200 тысяч гривен, свыше 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро, полученных преступным путем. Изъятые средства поражения и предметы направлены на экспертизу", - добавили в СБУ.

Уголовное производство открыли по ст. 258 (террористический акт) УК Украины. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас правоохранители пытаются установить и привлечь к ответственности всех участников преступной группы. Также проверяют информацию о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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