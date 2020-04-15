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Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали о диверсиях США

Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали о диверсиях СШАФото: Khaled Al Hariri / Reuters

Боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирала Олега Журавлева.

«Инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры», — сообщил он. Кроме того, по словам Журавлева, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

Он отметил, что 27 боевиков, которые сейчас находятся под контролем правительственных сил в Пальмире, сдали десятки единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По их словам, оружие и автомобили они получили от американцев.

Террористов поймали в ночь с 13 на 14 апреля, когда они пытались выйти из зоны Эт-Танф. По данным РИА Новости, они планировали сдаться правительственным войскам и вернуться к мирной жизни.

В марте бывший полковник вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство, рассказал, что Военнослужащие США направляют подконтрольных им боевиков за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в том числе в провинцию Идлиб. Он также сообщил о том, что оружие боевикам выдавали американские военные. Оно производилось в Китае и странах НАТО и завозилось через Саудовскую Аравию и Иорданию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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