Селена Гомес раскрыла стоимость рекламного поста и подала в суд на видеоигру

Вадим Карасев

Изображение: скриншот игры «Clothes Forever»

Американская певица и актриса Селена Гомес подала в суд на создателей мобильной видеоигры «Одежда навсегда — стайлинг-игра» (Clothes Forever — Styling Game) из-за похожей на нее героини. Об этом сообщает TMZ.

Артистка заявила, что создатели игры без разрешения использовали ее фотографию с обложки журнала Flare.

В исковом заявлении Гомес также раскрыла стоимость рекламных постов с ее образом — 800 тысяч долларов. Она утверждает, что появление похожей на нее героини в игре из App Store вредит ее доходам с рекламы, отметив, что игра получила крайне негативные отзывы. Певица потребовала возместить убытки и пожелала получить часть доходов с продажи приложения.

В январе Селена Гомес обвинила своего бывшего возлюбленного, канадского поп-певца Джастина Бибера, в эмоциональном насилии. Несколькими месяцами ранее она выпустила любовную песню про артиста.