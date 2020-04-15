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Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.

"Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу", - передал РИА Новости слова музыканта его представитель.

По его мнению, заявления о своих болезнях должны делаться официально, а не во время эфиров в соцсетях.


О том, что заболел COVID-19, музыкант сказал накануне во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

# Россия
По материалам: ria.ru

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