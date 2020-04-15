Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Сегодня, 16:21 Влада Некрасова
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
"Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу", - передал РИА Новости слова музыканта его представитель.
По его мнению, заявления о своих болезнях должны делаться официально, а не во время эфиров в соцсетях.
О том, что заболел COVID-19, музыкант сказал накануне во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.
По материалам: ria.ru