Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Влада Некрасова

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.

"Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу", - передал РИА Новости слова музыканта его представитель.

По его мнению, заявления о своих болезнях должны делаться официально, а не во время эфиров в соцсетях.

О том, что заболел COVID-19, музыкант сказал накануне во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.