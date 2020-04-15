Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Вадим Карасев

Сергей ШнуровФото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Артист отметил, что рассказал о заболевании COVID-19 в ходе шутливой беседы. «Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу», — добавил он.

Ранее Шнуров в ходе беседы с футболистом Александром Кержаковым заявил, что заражен коронавирусом. Он пояснил, что находится на даче в Санкт-Петербурге, и пожелал отправиться в Госдуму и заразить всех депутатов.