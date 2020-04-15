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Сидящий в изоляции руфер показал экстремальные упражнения на кабеле между домами

Сидящий в изоляции руфер показал экстремальные упражнения на кабеле между домами

Петербургский руфер Святослав в условиях обязательной самоизоляции начал делать разминку по утрам на телевизионном кабеле, натянутом между домами.

Он рассказал телеканалу "360", что выходит на крышу 5-этажного дома рано утром, когда еще темно, и пока никто его за этим занятием не заметил.

"Это никакой не трос, а кабель телевизионный. Он всегда был натянут там. Я там занимаюсь каждый день, в 5 утра, когда еще темно и никто это не видит", - пояснил экстремал.

По его словам, разминка обычно длится минут 5. Одну из них Святослав решил устроить на рассвете и снять на видео. На нем видно, что мужчина использует страховочный карабин. В общей сложности он занимается подобными трюками около 10 лет.

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По материалам: uposters.ru

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