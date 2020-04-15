Силы НАТО провели более ста воздушных миссий в рамках борьбы с COVID-19

Анастасия Иванова

Силы стран НАТО провели всего более 100 воздушных операций по перевозке медицинских средств, техники, пациентов в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания министров обороны военного блока.

"Вооруженные силы всех стран-союзниц провели более 100 воздушных миссий по перевозке медперсонала, предметов снабжения и средств медицинского назначения. Содействовали строительству 25 полевых госпиталей, обеспечили более 25 тысяч койко-мест. Свыше 4 тысяч (человек - ред.) состава медицинской службы участвуют в оказании поддержки гражданским усилиям", - сказал генсек.

Столтенберг добавил, что страны-союзницы должны обеспечить доступность своих военных потенциалов, чтобы командование НАТО могло планировать дальнейшую поддержку гражданских усилий по борьбе с пандемией.

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