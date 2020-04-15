СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьеве

Лидия Мартынова

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении пилота самолёта Superjet Дениса Евдокимова, обвиняемого по делу о крушении лайнера в аэропорту Шереметьево, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом сообщается на сайте СК в среду.

По версии следствия, Евдокимов осуществил грубую посадку на взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Его дальнейшие действия по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание лайнера.

В ходе следствия были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию, подчеркнула Петренко.

Кроме того, были изучены данные чёрных ящиков, согласно которым воздушное судно адекватно реагировало на действия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности самолёта, заявила официальный представитель СК.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жёсткую посадку. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате происшествия погиб 41 человек, 10 граждан получили травмы различной степени тяжести.