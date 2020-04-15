Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьеве

СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьеве

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении пилота самолёта Superjet Дениса Евдокимова, обвиняемого по делу о крушении лайнера в аэропорту Шереметьево, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом сообщается на сайте СК в среду.

По версии следствия, Евдокимов осуществил грубую посадку на взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Его дальнейшие действия по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание лайнера.

В ходе следствия были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию, подчеркнула Петренко.

Кроме того, были изучены данные чёрных ящиков, согласно которым воздушное судно адекватно реагировало на действия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности самолёта, заявила официальный представитель СК.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жёсткую посадку. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате происшествия погиб 41 человек, 10 граждан получили травмы различной степени тяжести.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ
Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ
Звездопад Лириды 16 апреля 2020 года: что говорят астрологи и астрономы
Звездопад Лириды 16 апреля 2020 года: что говорят астрологи
Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером
Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером
Комик Александр Гудков собрался жениться
Комик Александр Гудков собрался жениться
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слез
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была
Фламинго способны на долгую дружбу
Фламинго способны на долгую дружбу
За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу

Еще по теме

Следователи предъявили обвинение командиру сгоревшего в Шереметьеве SSJ 100
СМИ: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ
СК проверит обстоятельства крушения самолета Як-52 в Самаре
СК завел дело по факту гибели человека на ВПП в Шереметьево