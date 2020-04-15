Снижение цен на бензин зафиксировали в России

Вадим Карасев

По данным центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) с 5 по 12 апреля на ряде российских АЗС зафиксировано снижение цен на бензин.

Как сообщает РБК, стоимость АИ-95 стала ниже на 0,07% и составила 46,10 рублей за литр. АИ-92 - на 0,09% (43,04 руб.).

При этом летнее и зимнее дизельное топливо показало рост на 1,27% (до 46,96 руб.) и 0,27% (до 48,44 руб.) соответственно.

На цены прежде всего оказывает влияние ценовая политика вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Наибольшее снижение цен произошло в Сибирском округе. По мнению экспертов это произошло из-за изменения стоимости топлива в двух сетевых АЗС ВИНК за исключением Томской и Иркутской областей. Также снижение зафиксировано на заправках в Тюменской и Челябинской областях. Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийской АО.

В Центральном федеральном округе снижение менее значительное и отмечено в сети станций трех ВИНК в Ярославской, Тверской, Калужской, Ивановской и Московской областях.

Благодаря механизму сглаживания цен (демпферу) в России цены на бензин остаются достаточно стабильным несмотря на ситуацию на мировых нефтяных рынках. Демпфер устроен таким образом, что при развитии той или иной конъюнктуры на рынке, цены не подвергаются резким изменениям.

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