Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Сегодня, 18:14 Вадим КарасевФото: АГН «Москва»
Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, контроль будет ужесточаться ежедневно. «Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции», — отметил градоначальник.
15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Наличие пропусков проверяют у водителей на въездах в Москву и пассажиров метрополитена.
По материалам: lenta.ru