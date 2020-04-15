Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, контроль будет ужесточаться ежедневно. «Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции», — отметил градоначальник.

15 апреля в Москве стало обязательным наличие цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения по городу на время действия режима всеобщей изоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Наличие пропусков проверяют у водителей на въездах в Москву и пассажиров метрополитена.