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Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»

Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе». Об этом пишет «Взгляд».

По словам Соловьева, это «глупость и проявление шизофрении». «Я в последнее время выступаю психотерапевтом и раздаю диагнозы всем, вплоть до человека, который это написал в The New York Times. Куда ж деваться? Приходится регистрировать факты тяжелых душевных расстройств», — отметил он.

Телеведущий призвал американские издания посмотреть журналистские сюжеты в США и обратить внимание на «ужасы», о которых рассказывают другие СМИ.

Ранее NYT опубликовала статью, в которой утверждалось, что российский лидер «играл важную роль в распространении фальшивой информации» о заболеваниях и эпидемиях — «это было частью его более широкого плана по дискредитации Запада и уничтожения врага изнутри».

Последние несколько лет регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ было влияние российской стороны и Владимира Путина на политику в Соединенных Штатах. С конца 2016 года она касалась вмешательства России в президентские выборы. Москва эти обвинения отрицает.

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По материалам: lenta.ru

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