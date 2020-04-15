СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой

Лидия Мартынова

Совет при президенте РФ по правам человека просит Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.

Большинство членов Совета считают, что решение о переносе Дня воинской славы России является ошибочным. Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года – это дата, когда в результате теракта в школе в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Валентине Матвиенко.