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США приостановили финансирование ВОЗ

США приостановили финансирование ВОЗФото: Anja Niedringhaus / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».

Трамп добавил, что организацией не была предоставлена информация своевременно. Также, отметил глава Белого дома, ВОЗ не довела правду до сведения мировой общественности.

8 апреля Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

Ранее стало известно, что советник американского лидера Питер Наварро еще в январе предупреждал главу государства о возможных последствиях эпидемии коронавируса. Однако Трамп начал активно принимать меры значительно позже. Это признавал и он сам 1 апреля: тогда президент говорил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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