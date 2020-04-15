Стало известно, кто снимет фильм по роману Кинга о Салемских вампирах

Алексей Вольцев

Режиссер и сценарист Гари Дауберман ("Проклятие Аннабель") экранизирует книгу Стивена Кинга "Жребий Салема" (Salem's Lot), сообщает THR.

Как рассказал источник изданию, продюсерами проекта выступят: Джеймс Ван ("Заклятие", "Астрал"), Рой Ли ("Оно", "Оно 2") и Марк Волпер ("Убийство первой степени").

Этот бестселлер "короля ужасов" для большого экрана адаптируется впервые. В 1979 году режиссер Тоуб Хупер ("Техасская резня бензопилой") снял по книге сериал - телевизионный хоррор "Салемские вампиры" с Дэвидом Соулом в главной роли.

Главным героем романа, опубликованного в 1975 году, стал писатель, который возвращается в родной город, заинтересовавшись заброшенным особняком на холме. Он обнаруживает, что дом был куплен загадочной персоной. После этого начинают происходить жуткие вещи: жители городка постепенно превращаются в вампиров. Писатель объединяется с группой смельчаков, чтобы остановить зло.