The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Chris McGrath / Getty Images

Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью научного журналиста Уильяма Брода (William J. Broad), который связал вспышку коронавируса в США с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин. Материал опубликован на сайте издания.

Газета утверждает, что Путин «играл важную роль в распространении фальшивой информации» о заболеваниях и эпидемиях — «это было частью его более широкого плана по дискредитации Запада и уничтожения врага изнутри». К такому выводу автор пришел, изучив интервью, научные статьи, новостные репортажи, документы на русском языке, записи в Twitter и телешоу.

В качестве аргументов приводятся твиты и отрывки из телепередач, а также комментарии официальных лиц США, заявивших, что Россия мобилизовала онлайн-ботов, чтобы распространять теории заговора о коронавирусе. Как пример приводится аккаунт в соцсети, который 3 февраля переопубликовал американский блог о том, что коронавирус является биооружием, созданным для повреждения организма человека с последующим летальным исходом. По словам опрошенных NYT экспертов, подобные ложные заявления появлялись сначала в медиа, а позже в интернете и в предыдущие годы, но касались других заболеваний, в том числе ОРВИ, СПИДа и Эболы.

Основной мотив публикаций заключается в том, что американские власти скрывают реальную информацию об опасности болезни, а также свою причастность к ее созданию или распространению. Другой мотив — призыв не проводить вакцинацию детей и взрослых из-за опасного влияния на человека.

Цель Москвы, уверены эксперты NYT, — показать, что американские чиновники преуменьшают реальную опасность для здоровья и таким образом представляют серьезную угрозу безопасности населения страны. Так, отмечается, что работников здравоохранения США регулярно называют мошенниками и выставляют их заявления ложными. По мнению аналитиков, Путин также стремится навредить американской науке, «основе национального процветания» США.

Последние несколько лет регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ было влияние России и Владимира Путина на политику в США. Первоначально, с конца 2016 года, она касалась вмешательства Москвы в президентские выборы. В настоящее время журналисты в том числе продолжают обсуждать возможное сотрудничество президента США Дональда Трампа и Республиканской партии с Москвой. Россия эти обвинения отрицает.