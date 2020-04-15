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Том Хэнкс с женой сдали кровь для создания вакцины от COVID-19

Том Хэнкс с женой сдали кровь для создания вакцины от COVID-19
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали свою кровь как доноры для разработки вакцины от коронавируса, сообщает Independent.

Возможно, антитела в составе их крови после перенесенного заболевания помогут в лабораторных исследованиях.

В марте стало известно о положительных результатах тестов зведной пары на COVID-19. Сейчас они уже здоровы, вернулись из Австралии, где проходили лечение, домой в Лос-Анджелес, и врачи считают, что у них есть иммунитет к вирусу.


О решении сдать кровь ранее рассказала Рита Уилсон в интервью CBS This Morning: "Нам интересно узнать, помогут ли наши антитела в разработке вакцины и сможем ли мы сдать плазму крови".


Она также описала течение болезни, уточнив, что чувствовала себя "очень уставшей, у нее все болело, и ей не хотелось, чтобы до нее дотрагивались". Актриса добавила, что у нее была высокая температура, она на какое-то время перестала ощущать запахи и вкусы.

При этом у Хэнкса температура была ниже, и он не терял способность различать вкусы и запахи.

Врачи сказали ему и Уилсон, что они, скорее всего, заразились от одного человека, но точно неизвестно, когда это произошло. У их родственников и у членов съемочной группы, работавшей в Австралии над байопиком об Элвисе Пресли, в котором снимался Хэнкс, коронавируса выявлено не было.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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