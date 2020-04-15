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Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавируса

Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавирусаФото: Globallookpress.com

Американский актер Том Хэнкс стал донором крови для создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание The Independent.

Артист сдал кровь вместе со своей женой Ритой Уилсон, которая, как и он, была заражена COVID-19. Врачи сказали знаменитостям, что теперь они выработали иммунитет к вирусу.

Отмечается, что пару лечили при помощи хлорохина. Уилсон заявила, что не знает, какую роль сыграл препарат в ее выздоровлении, однако подчеркнула, что он вызвал множество побочных эффектов. Она призвала людей быть осторожнее с приемом этого лекарства.

Супруга актера также рассказала о своих симптомах: температуре, чувстве усталости, болях в теле и потере обоняния. По ее словам, у Хэнкс температура была не такой высокой. Кроме того, в отличие от жены, он чувствовал вкусы и запахи.

13 марта 63-летний актер объявил, что он и его жена заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Через несколько дней пара покинула австралийскую больницу и отправилась на карантин в арендованном доме.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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