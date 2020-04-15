Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов. Об этом сообщает ВВС."Президент Соединенных Штатов командует", – заявил Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме.Известно, что уже 10 штатов на восточном и западном побережьях США планируют в ближайшее время отменить распоряжения о самоизоляции дома. На данный момент США продолжают лижировать по количеству инфицированных коронавирусом с 582 594 подтвержденными случаями и более 23 тыс. смертельных исходов.Так, Трамп объявил, что его администрация завершает разработку плана по открытию экономики США. Предварительной датой для ослабления карантина было названо 1 мая.Действующие рекомендации Белого дома избегать общественных мест, отказаться от поездок и собираться не более 10 человек истекают 30 апреля.На прошедшей пресс-конференции главный вопрос заключался в том, имеет ли президент полномочия отменять приказы о самоизоляции, принятые на уровне штата."Когда кто-то является президентом США, его власть – полная. Губернаторы об этом знают", – подытожил Трамп.Также он добавил, что будет работать со штатами в отдельном порядке. При этом, Трамп настаивал, что "многочисленные положения" в Конституции США дают ему право на абсолютную власть, не уточняя, какие именно.Он сообщил журналистам, что число смертей от коронавируса в США начинает выравниваться, а это указывает на успех усилий по социальному дистанцированию.