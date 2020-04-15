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Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19

Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов. Об этом сообщает ВВС.

"Президент Соединенных Штатов командует", – заявил Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме.

Известно, что уже 10 штатов на восточном и западном побережьях США планируют в ближайшее время отменить распоряжения о самоизоляции дома. На данный момент США продолжают лижировать по количеству инфицированных коронавирусом с 582 594 подтвержденными случаями и более 23 тыс. смертельных исходов.

Так, Трамп объявил, что его администрация завершает разработку плана по открытию экономики США. Предварительной датой для ослабления карантина было названо 1 мая.
Действующие рекомендации Белого дома избегать общественных мест, отказаться от поездок и собираться не более 10 человек истекают 30 апреля.

На прошедшей пресс-конференции главный вопрос заключался в том, имеет ли президент полномочия отменять приказы о самоизоляции, принятые на уровне штата.

"Когда кто-то является президентом США, его власть – полная. Губернаторы об этом знают", – подытожил Трамп.

Также он добавил, что будет работать со штатами в отдельном порядке. При этом, Трамп настаивал, что "многочисленные положения" в Конституции США дают ему право на абсолютную власть, не уточняя, какие именно.

Он сообщил журналистам, что число смертей от коронавируса в США начинает выравниваться, а это указывает на успех усилий по социальному дистанцированию.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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