Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом

Анастасия Иванова

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала всем туристам подождать, прежде чем планировать летний отдых в Европе, сообщает АТОР со ссылкой на немецкую газету Bild.

"Я бы посоветовала всем подождать, прежде чем строить планы на отдых. На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", — сообщила она.

Комментарии главы Еврокомиссии последовали после сообщения главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страна будет поддерживать строгий пограничный контроль до октября.

Президент попросил другие страны ЕС держать свои границы закрытыми как минимум до сентября.