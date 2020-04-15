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У Китая была возможность предотвратить пандемию коронавируса за шесть дней

У Китая была возможность предотвратить пандемию коронавируса за шесть дней

Власти Китая могли предотвратить пандемию коронавируса COVID-19, если бы не медлили в первые шесть дней. Такое мнение высказал эпидемиолог Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан.

По словам эксперта, которые приводит агентство Associated Press, Пекин должен был бить тревогу сразу же. Таким образом, можно было бы избежать краха медицинский системы в Ухане, и как следствие – всемирной эпидемии.

Чжан предположил, что ключевые шесть дней были утеряны из-за цензуры в КНР. Он напомнил о штрафах для медиков, рассказывавших правду о коронавирусе. При этом уже 14 января китайская комиссия здравоохранения в Пекине проводила совещание по поводу COVID-19, а до публичного признания проблемы оставалась почти неделя.

Число заболевших коронавирусом превысило 2 млн человек. 129 тысяч скончались, 494 тысячи выздоровели. Больше всего пострадали США, Италия, Испания, Франция и Великобритания. В первой десятке по числу погибших также находятся Иран, Бельгия, ФРГ, Китай и Нидерланды.

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По материалам: uposters.ru

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