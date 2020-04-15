У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»

Невозможность из-за ситуации с коронавирусом вовремя поменять общегражданский паспорт по возрасту приводит к тому, что банки начинают отказывать таким клиентам в обслуживании. Проблемы уже возникли у нескольких российских кредитных организаций, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Чтобы выйти из ситуации, банки разрабатывают различные решения. Так, Альфа-банк предлагает обслуживать по загранпаспорту. О единичных случаях проблем сообщили в банке «Открытие» и Совкомбанке.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов объяснил, что банки не имеют права обслуживать клиентов с просроченными паспортами без решения ЦБ или правительства

Организация обратилась в Банк России с просьбой разрешить обслуживание клиентов с истекшими паспортами до 1 июля в исключительном порядке. В противном случае те не смогут получить полноценное обслуживание, так как их идентификация по закону невозможна.

8 апреля президент России Владимир Путин поручил продлить срок действия паспортов на три месяца. МВД также отказалось привлекать к ответственности граждан, не успевших поменять паспорт. Однако для банков, которые рискуют попасть на крупный штраф из-за некорректной процедуры проверки личности клиента, никаких изменений не предусмотрено.

Ранее группа экономистов, в том числе профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, предложили раздавать деньги россиянам для поддержания спроса. По их мнению, объем разовой поддержки следует довести до 4-6 процентов ВВП, так чтобы в апреле-мае можно было выплатить каждому гражданину по десять тысяч рублей.