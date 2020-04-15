Удар под дых. МИД оценил решение Трампа прекратить финансировать ВОЗ

Лидия Мартынова

Решение президента США о прекращении финансирования ВОЗ во время пандемии COVID – недостойный прием и "удар под дых", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"В этих условиях ставить вопросы относительно глобальной системы, относительно того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно" – прокомментировал Рябков, также напомнив, что США остаются главными должниками перед ВОЗ.

Накануне Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения финансируется в основном за счет США, а сосредоточена на Китае, и не исключил приостановки финансирования. Также, по его словам, ВОЗ не предоставила своевременно информацию о коронавирусе и не сообщила мировой общественности правду о заболевании.

сообщало, что Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение Трампа и заявил, что сейчас не время для сокращения ресурсов.