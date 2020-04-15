Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украина снова отложила введение пошлин на российский уголь

Украина снова отложила введение пошлин на российский уголь
Правительство перенесло введение пошлины на уголь из Российской Федерации на 1 мая.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринорфму.

"Введение с 1 мая", - сказал Шмыгаль.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, также будут внесены изменения в перечень угля, по которому будет введена пошлина.
Кабинет министров 18 марта принял решение о введении специальной пошлины для российских электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося, с 1 апреля 2020 года.

Затем в это постановление были внесены изменения, а срок введения пошлин перенесли на 15 апреля.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»
В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Том Хэнкс с женой сдали кровь для создания вакцины от COVID-19
Том Хэнкс с женой сдали кровь для создания вакцины от COVID-19
Новое обращение Владимира Путина к россиянам: онлайн-трансляция
Новое обращение Владимира Путина к россиянам: онлайн-трансляция
Лунный день сегодня 15 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 15 апреля 2020 года
Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес: Самиздат»
Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес:
ВОЗ может потерять свыше 14% бюджета из-за решения Трампа
ВОЗ может потерять свыше 14% бюджета из-за решения Трампа
Нефть за бесценок. Российская Urals подешевела до 17 долларов
Нефть за бесценок. Российская Urals подешевела до 17 долларов
Регина Тодоренко сняла трусики и подбросила их в воздух на глазах у публики
Регина Тодоренко сняла трусики и подбросила их в воздух на глазах у
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Россиянин заплатит за падение с 11 этажа на автомобиль
Россиянин заплатит за падение с 11 этажа на автомобиль
Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь

Еще по теме

Спецпошлина на импорт российского угля в Украину вводится с 15 апреля
Украина в 1,8 раза увеличила импорт угля
Украина продлит пошлины на российские товары
Кабмин Украины разрешил использовать российские вагоны для поставок угля