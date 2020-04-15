В Афганистане талибы расстреляли молодежь, игравшую в крикет

Лидия Мартынова

В восточной афганской провинции Лагман талибы открыли огонь по группе молодых людей, которые играли в крикет. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщило агентство KhaamaPress.

Пострадали четыре человека, один из раненых скончался в региональной больнице. В заявлении афганских военных говорится, что молодежь играла в крикет в районе Каргхай. Талибы пока не комментируют инцидент.

Крикет — командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч. Зародился в 16 веке на юге Англии, через два столетия игра стала одним из национальных видов спорта. Экспансия Британской империи способствовала распространению игры по всему миру. В частности, в Афганистане крикет — очень популярный вид спорта.