В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом

Вадим Карасев

Во вторник, 14 апреля, в Астрахани зафиксирован первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом. Скончался мужчина 1947 года рождения.

У мужчины была двусторонняя сливная пневмония. Пациент находился в реанимации на ИВЛ в областной инфекционной больнице им. А.М. Ничоги, куда он был переведен из железнодорожной больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Астраханской области.

Всего в настоящее время по Астраханской области зафиксировано 47 официально подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, еще 19 – подтверждены предварительно. Скончался один пациент, выздоровели - двое.

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