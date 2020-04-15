В Чехии приняли график смягчения карантина

Алексей Вольцев

Правительство Чехии одобрило график постепенного ослабления карантинных мер, принятых в связи с эпидемией Covid-19. Об этом вечером 14 апреля сообщил вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек.

«Правительство республики рассмотрело и одобрило график постепенного ослабления карантинных мер. Обращаю внимание, что график может корректироваться в зависимости от развития ситуации с заболеваниями коронавирусом, причем как в сторону ускорения введения отдельных мер, так и их переноса на более поздний срок», — сказал он

По словам Гавличека, план состоит из пяти этапов и будет реализовываться с 20 апреля по 8 июня. Вначале будет разрешена деятельность ремесленных мастерских, фермерских рынков, автобазаров и автосалонов, проведение свадеб с участием до 10 человек, а также тренировочных процессов профессиональных спортсменов в небольших группах. Через неделю после этого будут открыты все магазины и службы с площадью до 200 квадратных метров. Далее предполагается, что с 11 мая откроются магазины и службы с рабочей площадью до 1 тысячи квадратных метров, а с 25 мая должны заработать внешние площадки всех заведений общепита, а также парикмахерские, салоны красоты, музеи, галереи и зоопарки (за исключением внутренних павильонов).

«С 8 июня мы планируем, что будут уже открыты крупные магазины с рабочей площадью более 1 тысячи квадратных метров, все заведения общепита с использованием внутренних помещений, театры, замки, зоопарки (включая павильоны), разрешены культурные акции и свадьбы с участием до 50 человек», — сказал Гавличек, добавив, что план зависит от хода эпидемии и может быть заморожен или пересмотрен в зависимости от ситуации с распространением инфекции.

Правительство также решило поэтапно открывать школы и ВУЗы, однако полноценное обучение в них не вернется до конца лета. На следующей неделе посещение аудиторий разрешат студентам вузов последних курсов — для сдачи экзаменов, но не более 5 человек в аудитории. Школьники старших классов смогут вернуться за парты 11 мая, а младших — 25 мая. При этом посещение сделают необязательным и какое-то время будет действовать ограничение на число учеников в классе — не более 15. Аттестационные и выпускные экзамены состоятся после 1 июня. Точные даты Минобразования Чехии планирует сообщить позднее.

Кроме того, чешское правительство приняло решение о том, что около 360 военных будут направлены в дома престарелых для обеспечения работы данных социальных учреждений. Военные будут помогать пожилым людям, которых относят к наиболее уязвимой группе риске с точки зрения заражения коронавирусом.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции чешское правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации. Карантин в республике в настоящее время продлен до 30 апреля. По официальным данным, на 14 апреля в стране был зарегистрирован 6101 случай заболеваний коронавирусом, 161 человек от него скончался, 642 выздоровели.