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В Египте предлагают виртуальные туры по Большому музею в Гизе

В Египте предлагают виртуальные туры по Большому музею в Гизе
Министерство туризма и археологии Египта опубликовало на сайте цикл виртуальных экскурсий по уже практически достроенному, но еще не начавшему работу Большому египетскому музею в Гизе у подножья пирамид.

Строительство Grand Egyptian Museum началось 15 лет назад. Его открытие ориентировочно было запланировано на лето 2020 года, хотя официальная дата не была озвучена. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации. На 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте. В том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и даже парки.

"Предлагаем видеотуры в сопровождении гидов по Большому египетскому музею, подготовленные министерством туризма и археологии при поддержке министерства информации", — сообщает ведомство на странице в соцсети.

Акция призвана позволить всем желающим узнать больше о культуре страны несмотря на жесткие ограничения в условиях пандемии COVID-19, которая вынудила Египет с конца марта закрыть все музеи и археологические памятники для широкой публики. В начале апреля президент Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился перенести мероприятия и церемонии открытия, связанные с крупными национальными проектами, с 2020 года на 2021-й год из-за распространения коронавирусной инфекции.


Первая выложенная на сайт министерства ознакомительная видеозапись демонстрирует панорамный вид на территорию гигантского комплекса и реставрационные мастерские, где ведется работа над сокровищами гробницы Тутанхамона. В музее собрана внушительная коллекция из более пяти тысяч экспонатов, найденных в гробнице, многие из которых будут показаны впервые, сообщает минтуризма.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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