В Египте уничтожили семь террористов, готовивших теракты на Пасху

Влада Некрасова

Египетские силовики уничтожили в Каире семь террористов, готовивших теракты на предстоящих христианских праздниках, сообщило МВД республики.

В ходе штурма квартиры, в которой укрывалась террористическая ячейка в одном из густонаселенных районов Каира, согласно заявлению, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции получил ранение.

По данным силовиков, террористы "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христанских праздниках".

В квартире после штурма сотрудники силовых органов обнаружили шесть автоматов, а также боеприпасы.

Во вторник вечером СМИ сообщили, что полиция в течение нескольких часов вела перестрелку с террористической группировкой, засевшей в многоэтажном здании в одном из районов Каира Амирия.

Египетские христиане-копты празднуют Пасху 19 апреля.