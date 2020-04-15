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В Египте уничтожили семь террористов, готовивших теракты на Пасху

В Египте уничтожили семь террористов, готовивших теракты на Пасху
Египетские силовики уничтожили в Каире семь террористов, готовивших теракты на предстоящих христианских праздниках, сообщило МВД республики.

В ходе штурма квартиры, в которой укрывалась террористическая ячейка в одном из густонаселенных районов Каира, согласно заявлению, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции получил ранение.

По данным силовиков, террористы "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христанских праздниках".


В квартире после штурма сотрудники силовых органов обнаружили шесть автоматов, а также боеприпасы.


Во вторник вечером СМИ сообщили, что полиция в течение нескольких часов вела перестрелку с террористической группировкой, засевшей в многоэтажном здании в одном из районов Каира Амирия.

Египетские христиане-копты празднуют Пасху 19 апреля.

# В мире
По материалам: ria.ru

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