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В Германии пятерых граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта

В Германии пятерых граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта
Пять граждан Таджикистана арестованы в Германии по подозрению в подготовке теракта, они направлены в следственный изолятор, говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ФРГ, распространенном в среду.

Ранее в ведомстве сообщили о задержании группы предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) из Таджикистана. Спецназ земли Северный Рейн-Вестфалия и сотрудники полицейского управления Дюссельдорфа арестовали преступников ранним утром в среду в городах Эссен, Нойс, Зиген и в округе Хайнсберг. Кроме того, в квартирах подозреваемых и еще на шести объектах в Северном Рейне-Вестфалии прошли обыски. Дальнейшим расследованием займется полицейское управление Дюссельдорфа и федеральное управление уголовной полиции. Четверо задержанных, а также находящийся с 15 марта 2019 года в СИЗО гражданин Таджикистана подозреваются в том, что, будучи членами группировки ИГ*, создали в Германии террористическую ячейку.

"Подозреваемые предстали перед следственным судьей федерального верховного суда. Он принял решение о применении меры о помещении в предварительное заключение для всех подозреваемых. Все они, кроме подозреваемого Равшана Б., были задержаны сегодня", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.


Сирии и Афганистане и получали от них указания. Целями терактов должны были стать учреждения американских войск в Германии или отдельные лица. В частности, они планировали совершить покушение на человека, который с точки зрения террористов публично критически высказался об исламе. Один из террористов уже начал выслеживать намеченную жертву. Также преступники собирали сведения об американских военно-воздушных базах в Германии. Для совершения терактов ячейка располагала боевым огнестрельным оружием, патронами и инструкцией по изготовлению самодельной взрывчатки.

*Террористическая организация, запрещенная в России
# В мире
По материалам: ria.ru

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