В городском транспорте Севастополя можно оплатить проезд банковской картой

Вадим Карасев

В Севастополе с 14 апреля начала действовать система оплаты проезда банковскими картами. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства города.

Теперь в автобусах, троллейбусах и катерах пассажиры могут оплатить проезд, используя банковскую карту „МИР“.

Городские власти призывают граждан в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции пользоваться картами банка вместо наличных денег.

В городском транспорте пользоваться банковской картой очень удобно. Достаточно приложить карту к валидатору и с неё спишется стоимость проезда: на троллейбусе — 19 рублей, автобусе — 20 рублей.

Для пассажиров, которым удобнее передвигаться на катере, рядом с кассой появился терминал, где при помощи банковской карты можно купить билет, сообщает РИА Новости.