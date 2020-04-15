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В городском транспорте Севастополя можно оплатить проезд банковской картой

В городском транспорте Севастополя можно оплатить проезд банковской картой

В Севастополе с 14 апреля начала действовать система оплаты проезда банковскими картами. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства города.

Теперь в автобусах, троллейбусах и катерах пассажиры могут оплатить проезд, используя банковскую карту „МИР“.

Городские власти призывают граждан в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции пользоваться картами банка вместо наличных денег.

В городском транспорте пользоваться банковской картой очень удобно. Достаточно приложить карту к валидатору и с неё спишется стоимость проезда: на троллейбусе — 19 рублей, автобусе — 20 рублей.

Для пассажиров, которым удобнее передвигаться на катере, рядом с кассой появился терминал, где при помощи банковской карты можно купить билет, сообщает РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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