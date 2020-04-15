В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках

Алексей Вольцев

Идею о введении продуктовых карточек в России сейчас можно расценить и как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его мнению, возвращать советскую практику продуктовых карточек в России сейчас нет смысла, как нет и предпосылок для этого.

«В любой магазин зайдите — нет никакого ни дефицита, ни ажиотажа ни в Москве, ни в других регионах», — подчеркнул Нилов.

Издание РБК ранее сообщило, что руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

Объясняется эта инициатива важностью сохранения «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса».

По оценке авторов, на финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд руб. Карточки на сумму 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян.