Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках

В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках

В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках

Идею о введении продуктовых карточек в России сейчас можно расценить и как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его мнению, возвращать советскую практику продуктовых карточек в России сейчас нет смысла, как нет и предпосылок для этого.

«В любой магазин зайдите — нет никакого ни дефицита, ни ажиотажа ни в Москве, ни в других регионах», — подчеркнул Нилов.

Издание РБК ранее сообщило, что руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

Объясняется эта инициатива важностью сохранения «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса».

По оценке авторов, на финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд руб. Карточки на сумму 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19
Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов Диснейленда
В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19
ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19
Минэнерго предложило не штрафовать компании за задержку вводов генерации
Минэнерго предложило не штрафовать компании за задержку вводов
Европейцам рады. Лукашенко решил упростить визовый режим с ЕС
Европейцам рады. Лукашенко решил упростить визовый режим с ЕС
В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках
В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять американские спутники
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять американские спутники

Топ на сегодня

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Кто нападает на Собянина и Сечина
Кто нападает на Собянина и Сечина
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Американские компании начали останавливать добычу нефти

Еще по теме

В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки
Глава комитета Госдумы не видит смысла во введении продуктовых карточек
Производители продовольствия предложили ввести в России карточки на еду
Мантуров признал невозможность введения продуктовых карточек в 2017 году