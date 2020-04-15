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В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки

В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточкиФото: Globallookpress.com

Возвращать советскую практику продуктовых карточек в России сейчас нет смысла, как нет и предпосылок для этого, заявил глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

По его словам, эту идею можно расценить, как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен. «В любой магазин зайдите — нет никакого ни дефицита, ни ажиотажа ни в Москве, ни в других регионах», — подчеркнул Нилов.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям. Свое предложение они обосновывают необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса и вызванного им кризиса.

Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия. Однако тогда, в отличие от нынешнего предложения, карточки не исключали необходимости оплачивать покупку и служили лишь для подтверждения права ее совершения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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