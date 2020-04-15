В Краснодарском крае подготовлено более 1600 коек для заразившихся коронавирусом

Вадим Карасев

Госпитали Краснодарского края готовы к принятию больных коронавирусной инфекцией. Развернуто и подготовлено более 1600 инфекционных коек.

Из 1600 развернутых коек, 122 имеют аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а 991 оборудованы кислородом.

В инфекционных больницах Сочи, Краснодара, Новороссийска, Армавира на первоначальном этапе были подготовлены 651 койка.





Согласно рекомендациям Минздрава РФ и прогноза развития коронавирусной инфекции была рассчитана потребность в койка-местах. И общая необходимость для расположения заразившихся коронавирусом пациентов в Краснодарском крае составляет 3339 коек.

Кроме того, все учреждения Краснодарского края, которые перепрофилируют на размещение и лечение коронавирусной инфекции оснащают компьютерными томографами и аппаратами ИВЛ.

В Краевом ведомстве подчеркнули, что в качестве госпиталей для лечения коронавируса будут использоваться крупные районные больницы, готовые к использованию дополнительных ресурсов. А все врачи, которые привлечены для работы в госпиталях не покидают территорию учреждения и проживают в стенах больниц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что в Краснодарском крае по состоянию на 14 апреля 2020 года подтверждены 215 случаев инфицирования коронавирусом, 32 пациента выздоровело. Но 3 погибли. По данным стопкоронавирус.рф. В стационарах края под наблюдением находятся 361 пациент, в том числе 55 детей.

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