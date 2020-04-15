В Москве по пути от дома до парка можно насобирать несколько штрафов

Анастасия Иванова

В Москве по пути от дома до парка можно насобирать несколько штрафов о несоблюдении режима самоизоляции, рассказал в среду начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

По его словам, административное законодательство предусматривает такую многократность. ответственности в случае, если гражданин продолжает совершать правонарушение.

Данчиков пояснил, что если человека повторно остановят по пути домой после наложения штрафа, то он сможет объяснить, что его уже оштрафовали, и он идет домой, тогда его не оштрафуют повторно.

«Он так и объяснит, что он вышел гулять, был остановлен сотрудниками полиции, оштрафован, ему были разъяснены его неправомерные действия, он все осознал и возвращается домой. На руках у него есть копия постановления», — объяснил чиновник, его слова цитирует РИА «Новости».

Ранее «Парламентская газета» разъяснила подробности ужесточения режима самоизоляции в столице. В городе вводится пропускной режим, ограничивается работа предприятий, приостанавливаются строительные работы, каршеринг. Аналогичные ограничения также вводятся и в Подмосковье.