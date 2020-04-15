В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У самого молодого скончавшегося болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких.

Кроме того, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз и онкология.

Москва является лидером среди российских регионов по числу заражений коронавирусом. Согласно последним данным, в столице инфицированы почти 15 тысяч человек. За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране превышает 24 тысячи человек.