В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных

Влада Некрасова

В Москве за последние сутки 213 человек с подтвержденным коронавирусом, проходивших лечение на дому и нарушивших режим самоизоляции, были госпитализированы принудительно. Как сообщили сегодня, 15 апреля, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19, общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

«За сутки в столице зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении», — пояснили в штабе.

Там также отметили, что всем нарушителям выписаны штрафы, а самих заболевших доставили в оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения. По информации штаба, общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

ИА Newstes напоминает, по данным на 15 апреля, в мире 2 млн 2 тыс. 935 заболевших Covid-19 (+ 6916 за сутки), погибших — 126 тыс. 797 (+459). Выздоровели 486 тыс. 185 человек (+17 583).

В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.

Отметим, что Россия поставила печальный рекорд по новым случаям за сутки. На втором месте — Бразилия (+422), на третьем — Украина (+392). По новым смертельным случаям впереди Мексика (+74), затем Россия (+28), в США +17 (всего 26064).



