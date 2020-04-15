В Музей Победы передадут истории героев-защитников Брестской крепости

Лидия Мартынова

Истории и фотографии защитников из мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" передадут на вечное хранение в Музей Победы для того, чтобы они стали частью проекта "Лица Победы".

"Есть те, кто с оружием в руках держал оборону до последней возможности, оказывая сопротивление врагу. А есть и те, кто погиб в самом начале войны. Теперь истории и фотографии 277 человек переданы на вечное хранение в Музей Победы, где каждый сможет увидеть их в экспозиции "Лица Победы", – рассказала заведующий отделом "Музей войны-территория мира" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Грицук.

"Лица Победы" – мультимедийный проект по созданию всенародного исторического депозитария, посвященный сбору и хранению информации о тех, кто в годы Великой Отечественной войны боролся с нацизмом. Его реализует Музей Победы при поддержке федеральных министерств, государственных ведомств и общественных организаций.

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