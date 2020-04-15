В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущены на воду два патрульных катера

Лидия Мартынова

Сегодня, 15 апреля, на новом судостроительном комплексе ОАО «Пелла» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду двух патрульных катеров проекта 03160 типа «Раптор».

От имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова контр-адмирал Владимир Тряпичников поблагодарил корабелов за эффективную работу по серийному строительству патрульных катеров «Раптор» для ВМФ, осуществляемую в рамках контракта с Минобороны России.

«Серийное строительство патрульных катеров „Раптор“ играет большую роль в обеспечении безопасности системы базирования сил ВМФ в зонах дислокации флотов, — отмечено в поздравительном слове адмирала Евменова. — Наряду со строительством кораблей морской и океанской зоны, Главное командование ВМФ уделяет большое внимание и развитию инфраструктуры базирования, которая в свою очередь должна быть надежно защищена. В этом вопросе роль патрульных катеров „Раптор“, поступающих в состав флотов, чрезвычайно важна. Опыт эксплуатации этих катеров показывает их надежность, мореходность, отличную управляемость и высокую быстроходность».

Было отмечено, что 15-й и 16-й по счету серийные катера «Раптор», построенные на заводе «Пелла» и спущенные сегодня на воду, войдут в состав Балтийского флота в июне 2020 года. В настоящее время идет подготовка экипажей катеров. После завершения необходимых испытаний оба катера будут переданы ВМФ.

ИА Newstes напоминает, катера проекта 03160 предназначены для выполнения в светлое и темное время суток задач по доставке 20 морских пехотинце с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте. «Раптор» предназначен также для несения патрульной службы в назначенных районах морских акваторий, для перехвата и задержания малых целей.

Район плавания «Раптора» — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период суток с удалением от пункта базирования 100 морских миль.

Экипаж состоит из трех человек. Катер развивает скорость до 50 узлов. Броневая защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем, два пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.