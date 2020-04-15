В Сети появились первые кадры из "Дюны" с Тимоти Шаламе

Алексей Вольцев

. Создатели выложили в Сеть первые кадры из экранизации романа "Дюна" Фрэнка Герберта с Тимоти Шаламе, сообщает Vanity Fair.

Шаламе играет главного героя – Пола Атрейдеса. На фотографии он идет по его родной планете под названием Каладан.

"Для меня интереснее всего то, что в истории такого масштаба и с таким количеством подробностей про строительство миров главный герой – отрицательный персонаж", – рассказал актер изданию.

Помимо него в проекте заняты Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер.

Режиссер фильма – Дени Вильнев ("Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие").

Предыдущая киноадаптация книги Фрэнка Герберта вышла в 1984 году, ее снял Дэвид Линч.