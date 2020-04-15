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В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов Диснейленда

В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов Диснейленда
В Сети опубликовали рецепт Dole Whip — одного из самых востребованных десертов в меню кафе тематических парков Диснейленд. Стало понятно, что его легко приготовить в домашних условиях, сообщает The Sun.

Для этого достаточно смешать в блендере до состояния однородной массы три ингредиента: большой шарик сливочного мороженого, около 250 грамм замороженных кусочков ананаса и 120 мл сока этого фрукта.

Для тех, кто не пьет коровье молоко, есть альетрнативный способ приготовления Dole Whip.


Вместо мороженого к ананасовому соку добавляют два банана (один комнатной температуры, другой - замороженный), две (или пол чайной ложки) сахарной пудры и четверть (или половину) стакана кокосового молока.


Полученную массу можно подавать либо в креманке для мороженого, либо в стакане, как молочный коктейль.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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