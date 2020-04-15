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В Ставропольском крае родилось потомство австралийских корриделей

В Ставропольском крае родилось потомство австралийских корриделей
В Степновском районе Ставропольского края получили потомство австралийских овец – корриделей. Два барана-производителя этой породы были приобретены племзаводом в 2018 году для улучшения поголовья. Австралийские корридели отличаются массивностью, скороспелостью и большим настригом шерсти. От четырехмесячных ягнят получают тушки массой 15–20 килограммов и полутонкую шерсть общим весом 4,5–5 килограммов.

На ставропольском племзаводе в этом году родилось 66 ягнят от австралийских корриделей.

© Фото : Фото племзавода "Восток"Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"
1 из 6Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : Фото племзавода "Восток"© Фото : фото предоставлено племзаводом "Восток"Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"
2 из 6Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : фото предоставлено племзаводом "Восток"© Фото : фото предоставлено племзаводом "Восток"Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"
3 из 6Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : фото предоставлено племзаводом "Восток"© Фото : СПК "Восток"Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"
4 из 6Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : СПК "Восток"© Фото : фото предоставлено СПК "Восток"Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"
5 из 6Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : фото предоставлено СПК "Восток"© Фото : СПК "Восток" Ставропольского краяЯгненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"
6 из 6Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : СПК "Восток" Ставропольского края1 из 6Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : Фото племзавода "Восток"2 из 6Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : фото предоставлено племзаводом "Восток"3 из 6Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : фото предоставлено племзаводом "Восток"4 из 6Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : СПК "Восток"5 из 6Австралийские корридели в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : фото предоставлено СПК "Восток"6 из 6Ягненок австралийского корриделя в ставропольском племенном заводе "Восток"© Фото : СПК "Восток" Ставропольского края

“В этом году бараны дали 33 баранчика и 33 ярочки, все они живы и здоровы. Их кожа более складчатая, чем у их собратьев северокавказской мясо-шерстной породы, что говорит о более высоком настриге шерсти в будущем”, – отметили в минсельхозе.


Мясо-шерстную породу корриделей создавали в Новой Зеландии в период с 1880 по 1910 год на ферме Корридель, в честь которой она и была названа. Овцы этой породы завезены в США, Аргентину, Австралию, Уругвай, Южную Африку, Румынию и страны СНГ. Их успешно разводят в различных климатических условиях – субтропиках, горах, равнинах.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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