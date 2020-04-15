В Тегеране оценили готовность России помочь Ирану
Сегодня, 08:56 Лидия Мартынова
Замминистра промышленности и торговли Ирана, руководитель Организации по развитию торговли страны Хамид Задбум выразил признательность России за готовность обеспечить Иран "базовыми товарами" на фоне распространения коронавируса.
Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани в телефонном разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в конце марта попросил увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Иран, говорилось в сообщении на сайте Госдумы.
По материалам: ria.ru