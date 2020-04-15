В Тегеране оценили готовность России помочь Ирану

Лидия Мартынова

Замминистра промышленности и торговли Ирана, руководитель Организации по развитию торговли страны Хамид Задбум выразил признательность России за готовность обеспечить Иран "базовыми товарами" на фоне распространения коронавируса.

Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани в телефонном разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в конце марта попросил увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Иран, говорилось в сообщении на сайте Госдумы.