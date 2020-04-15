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В Тегеране оценили готовность России помочь Ирану

В Тегеране оценили готовность России помочь Ирану
Замминистра промышленности и торговли Ирана, руководитель Организации по развитию торговли страны Хамид Задбум выразил признательность России за готовность обеспечить Иран "базовыми товарами" на фоне распространения коронавируса.

Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани в телефонном разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в конце марта попросил увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Иран, говорилось в сообщении на сайте Госдумы.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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