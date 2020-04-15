В Великобритании медиков будут возить на автобусах "Гарри Поттера"

Лидия Мартынова

СМИ узнали, что автобусы, на которых обычно возят туристов в музей Гарри Поттера (Warner Bros. Tour Studio London), теперь будут предназначены для сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии графства Хартфордшир (Великобритания), сообщает Independent.

Из-за вспышки коронавируса музей закрыт, и автобусной компании пришлось отменить все предстоящие поездки к месту, где проходила большая часть съемок фильмов о волшебниках.

Зато врачи и сестры смогут бесплатно совершать поездки в три пункта Хартфордшира с учетом всех правил безопасности, в том числе соблюдением дистанции.

превысило 98 тысяч человек. Скончались 12 868.