Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы

Вадим Карасев

15 апреля наступит третий день Страстной недели, называемый Великой средой. У этого дня есть свои народные и церковные обычаи, а также традиции, с которыми полезно будет ознакомиться заранее.

Согласно церковному календарю 2020 года, до Пасхи остается всего четыре дня. Великая Среда — очень важное время. В этот день в жизни Христа произошли события, значительность которых сложно переоценить.

История и смысл Великой среды

Каждый из дней Страстной недели имеет свой смысл. Если днем ранее местные жители слушали прибывшего в Иерусалим Иисуса Христа и внимали каждому его слову, а его ученики были рядом с ним, то в среду все стало меняться. Старейшины, которые были изначально против Мессии, смогли подкупить Иуду Искариота — того самого апостола Иуду, который предал Христа. За тридцать серебряных монет он рассказал о том, где можно найти его учителя.

В этот же день произошло еще одно событие, которое идет в противовес предательству апостола Иуды. Речь идет о покаянии грешницы, которая помазала голову Христа миром. Помазание грешницей называют также Вечерей в Вифании. Сам Христос сказал, что этим жестом женщина «подготовила его к погребению»: он знал, что ему вскоре предстоит принять мученическую смерть.

Обычаи, традиции и приметы Великой среды

В связи с тем, что в этот день было совершено предательство, важно говорить только правду, стараться быть более открытыми со своими близкими и друзьями. Священнослужители отмечают, что это особый день покаяния, в который необходимо просить прощения у Бога и у близких, а также даровать им свое прощение, ведь и сам Господь знал, что его должен предать один из учеников, но, несмотря на это, он любил их всех.

15 апреля нужно читать молитвы о прощении грехов. Помните о том, что это день особого поста, когда нельзя есть пищу, приготовленную на огне и с использованием масла. Нельзя слушать музыку, смотреть увеселительные передачи, устраивать праздники. Также в этот день не стоит распространять клевету, лгать, лицемерить, очернять чужую репутацию.

Народные обычаи говорят, что по утрам в этот день обязательно умывались холодной или даже ледяной водой. Считалось, что это дает человеку здоровье, снимает усталость. Люди старались в этот день не совершать покупок и вообще держаться подальше от денег.

Само собой, в этот день уже полным ходом должна идти подготовка к Пасхе. Чаще всего на Руси в Великую среду люди мыли полы, протирали пыль. Согласно приметам, если незнакомый человек попросит у вас помощи в этот день, ему нельзя отказывать. Если в Великую Среду была пасмурная или дождливая погода, это могло означать, что в лето будет ненастным.