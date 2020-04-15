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Власти Крыма разъяснили новые ограничения и особенности в период режима "Повышенной готовности"

Власти Крыма разъяснили новые ограничения и особенности в период режима "Повышенной готовности"

МВД по Республике Крым разработало новые разъяснения для граждан РФ, которые проживают или временно находятся на полуострове в период режима "Повышенная готовность". На сайте администрации Крыма опубликовано руководство к действию в соответствии с требованиями Указа Главы Республики Крым и Распоряжения Совета Министров Республики Крым.

Отмечается, указанные ограничения начнут действовать 15 апреля с 14-00. Разъяснения касаются как предпринимателей, так и физических лиц.

Для предпринимателей определен новый расширенный список непродовольственных товаров первой необходимости, который разрешен к реализации. Перечень товаров можно посмотреть на сайте администрации. Отмечается, что субъектам, которые осуществляют торговую деятельность и реализуют хотя бы одну группу товаров из перечня, имеют право торговать и остальными товарами.

Физические лица обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращение за медицинской помощью, если существует прямая угроза здоровью или жизни; следование к месту осуществления деятельности или работы, в случае если она не приостановлена Указом; следование к ближайшему магазину; выгул домашних животных, но не более 100 метров от места проживания; вынос мусора и другие случаи определенные Указом.

В этот период запрещено находиться на: спортивных и детских площадках; пляжах, набережных, у водоемов; зонах барбекю и парках, кладбищах; площадках для выгула собак; бульварах, скверах и лавочках; жилых дворах и местах массового скопления людей. Также запрещается: перевозить автомобильным транспортом организованные группы людей; нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых (особенно в вечернее и ночное время); проводить массовые мероприятия.

Отмечается, что в режиме Повышенной готовности граждане обязаны иметь с собой удостоверение личности.

Полностью ограничиваются пассажирские перевозки междугороднего сообщения. Граждане, которые перемещаются на транспорте как в рамках одного населенного пункта, так и между разных населенных пунктов, обязаны руководствоваться ограничениями и запретами, которые определены в Указе. Отмечается, что при остановке автомобиля сотрудники полиции будут проверять все лица, которые находятся в транспортном средстве.

Также Указом определен порядок привлечения к административной ответственности. Сотрудники полиции обязаны выяснить причину нахождения человека вне места проживания. Если законные основания будут отсутствовать, то сотрудник полиции потребует незамедлительно вернуться к месту проживания. При этом он имеет право составить административный протокол. При отказе гражданином выполнять законные требования сотрудника полиции, он будет доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности. Отмечается, что особое внимание сотрудников полиции будет обращено на тех граждан, которые повторно допускают нарушения.

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По материалам: u-f.ru

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