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Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением граждан

Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением гражданФото: Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области

Все жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции и покидать жилье только по веским причинам, заявил зампред регионального правительства, руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев. Его цитирует РИАМО в среду, 15 апреля.

Он отметил, что с 15 апреля будет осуществляться строгий контроль передвижения граждан. В частности, по его словам, инспекторы ГИБДД проверяют наличие электронных пропусков у водителей и пассажиров транспортных средств.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, напомнил Каратаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел пропускной режим в регионе, специальные цифровые коды необходимо получать для поездок на любом виде транспорта. Также до конца апреля действует режим самоизоляции, в рамках которого жителям разрешается находиться вне дома только по по веской причине.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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