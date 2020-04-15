ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19

Вадим Карасев

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайший год ожидать не стоит. Такой прогноз озвучила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Как сообщает Reuters, причиной служит появление новых очагов заражения – в таких условиях организация не сможет заняться разработкой вакцины. Таким образом, препарат не появится "в ближайшие 12 месяцев или дольше".

Харрис констатировала, что наиболее тяжело зараженные страны Европы постепенно идут к переломному моменту, число новых случаев инфицирования сокращается. Это касается Италии и Испании, но в Великобритании заболевание, напротив, набирает обороты.

Общее количество заражений в мире приближается к двум миллионам, из них 1,367 млн – активные случаи. 121 тысяча человек скончались, 460 тысяч выздоровели. Больше всех пострадали Соединенные Штаты (588 тысяч случаев), в первой тройке также Испания (172 тысячи) и Италия (159 тысяч). Россия по состоянию на 14 апреля занимает 15-е место в мире с 21 тысячей случаев.