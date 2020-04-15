Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19

ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайший год ожидать не стоит. Такой прогноз озвучила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Как сообщает Reuters, причиной служит появление новых очагов заражения – в таких условиях организация не сможет заняться разработкой вакцины. Таким образом, препарат не появится "в ближайшие 12 месяцев или дольше".

Харрис констатировала, что наиболее тяжело зараженные страны Европы постепенно идут к переломному моменту, число новых случаев инфицирования сокращается. Это касается Италии и Испании, но в Великобритании заболевание, напротив, набирает обороты.

Общее количество заражений в мире приближается к двум миллионам, из них 1,367 млн – активные случаи. 121 тысяча человек скончались, 460 тысяч выздоровели. Больше всех пострадали Соединенные Штаты (588 тысяч случаев), в первой тройке также Испания (172 тысячи) и Италия (159 тысяч). Россия по состоянию на 14 апреля занимает 15-е место в мире с 21 тысячей случаев.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19
Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов Диснейленда
В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19
ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19
Минэнерго предложило не штрафовать компании за задержку вводов генерации
Минэнерго предложило не штрафовать компании за задержку вводов
Европейцам рады. Лукашенко решил упростить визовый режим с ЕС
Европейцам рады. Лукашенко решил упростить визовый режим с ЕС
В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках
В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять американские спутники
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять американские спутники

Топ на сегодня

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС

Еще по теме

ВОЗ: Число случаев ВИЧ-инфекции в Европе впервые превысило 2 миллиона
В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
Медики в ФРГ дали прогноз, когда ждать тысяч новых зараженных COVID